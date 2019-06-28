Altun'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı
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ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:51 Kaynak: AA
ANKARA(AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın G20 Liderler Zirvesi'nde ABD, Rusya ve Fransa
devlet başkanlarıyla sohbet ettiği fotoğrafları paylaştı.
Altun, Twitter
hesabından Japonya
'nın Osaka kentinde G20 Liderler Zirvesinin gerçekleştiği INTEX Osaka Fuar Merkezi alanından fotoğraf paylaşımında bulundu.
"G-20 Osaka Liderler Zirvesi'nden" başlığıyla yaptığı paylaşımında Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile ayaküstü yaptığı sohbetlere ilişkin fotoğraf karelerine yer verdi.
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