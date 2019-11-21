Son Dakika Haberleri: Altun'dan "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına yanıt
Son Dakika Güncel Altun'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddialarına yanıt - Son Dakika

Altun'dan "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına yanıt

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetedeki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği iddialarına cevap verdi.

Altun'dan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir gazetedeki köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği iddialarına cevap verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Son günlerde bir köşe yazısında mesnetsiz bir şekilde ortaya atılan ve ne yazık ki medyamızda da yoğun tartışmalara neden olan 'Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP genel başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği' iddiası tamamen gerçek dışıdır, hayal ürünüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir. Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da iç işlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Bunu da en iyi hakem olan milletimiz çok iyi bilmektedir. Terörle mücadelede böylesine kritik günler yaşanırken, diplomasi ve dış politikada elde edilen başarıların sürmesi için tüm dikkatimizi ülkemizin geleceği üzerinde toplamışken, kamuoyunu siyasi magazin haberleriyle meşgul etmenin kendi siyasi ikbalini korumaya çalışan çevrelere fayda sağlamayacağını da belirtmek isteriz. Söz konusu haberleri gerçek kabul edip, bunun üzerine daha fazla gerçek dışı ifadelerle siyaset iklimini zehirlemeye çalışan kimi siyasetçilerin yaptıkları açıklamaları da kaygıyla izliyor, kendi siyasi hesap ve çıkarlarını korumak namına yaptıkları bu iftira ve yalan siyasetinden vazgeçmelerini umuyoruz" dedi.

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBB Başkanı Feyzioğlu, CHP genel başkanlığı için Erdoğan'la görüştüğü iddialarını yalanladı
Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:47:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altun'dan "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]