Altun'dan Netanyahu'ya Sert Tepki
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" sözleriyle yanıt verdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a yönelik ifadelerine Albert Einstein
'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" sözleriyle yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter
hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres
'e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı. Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu da etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" sözlerine yer verdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:01 Kaynak: İHA
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