Altun'dan öğrencilere mesaj
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Altun, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."
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