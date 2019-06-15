Son Dakika Haberleri: Altun'dan öğrencilere mesaj
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Altun'dan öğrencilere mesaj

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:46 Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım YKS yarın başlıyor İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

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