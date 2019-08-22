Son Dakika Haberleri: Altun'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Altun'dan şehitler için başsağlığı mesajı

3 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun'dan şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.


Altun, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'taki terör operasyonunda şehit olan kahramanlarımız Muhammed Ferdi Güntekin, Mehmet Uçar ve Ayhan Yanık'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz, ülkemize kasteden tüm terör örgütlerine bu dünyayı dar etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van Valiliği, kayyum protestosuna polislerin tepki çeken müdahalesine yönelik görüntülerle ilgili açıklama yaptı
12 yaşındaki Mehmet, hayvan sevgisiyle sosyal medya fenomeni oldu Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kayyum protestosuna sert müdahalede bulunan polislere tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 03:43:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altun'dan şehitler için başsağlığı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]