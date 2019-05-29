Son Dakika Haberleri: Altun'dan şehitler için taziye mesajı
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Altun'dan şehitler için taziye mesajı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.

Altun'dan şehitler için taziye mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'ın şehit olduğunu belirtti.
Şehitler Aydın ve Taşhan'a Allah'tan rahmet dileyen Fahrettin Altun, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik'imizin her daim yanında olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:21 Kaynak: AA
Politika
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