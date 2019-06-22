Son Dakika Haberleri: Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
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Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sevgili İstanbullular, seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı.

Altun'dan videolu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Sevgili İstanbullular, seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı. Geriye, sandığa gidip dikkatli bir şekilde oyumuzu kullanmak kalıyor." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yenileme seçimine yönelik, "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" başlıklı bir video paylaştı.
"Sevgili İstanbullular, seçim güvenliği ve millet iradesinin sandığa tam olarak yansıması için her türlü önlem alındı. Geriye, sandığa gidip dikkatli bir şekilde oyumuzu kullanmak kalıyor." mesajıyla paylaşılan videoda, hangi oyların geçerli, hangilerinin geçersiz sayılacağına ilişkin bilgilere yer verildi.
Videoda, oy verme işlemi esnasında tercih edilen aday alanına basılan, aday alanı içerisine birden çok basılan ve alanları ayıran çizgili bölgeyi taşsa da diğer adayın alanına taşmayan mühürlerin geçerli sayılacağı bilgisi verildi.
Birden fazla adaya veya alanı diğer adayın alanına taşan mühürlü oyların geçersiz sayılacağı ifade edilen videoda, mühür dışında başka herhangi bir yazı yazılan oy pusulasının da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacağı vurgulandı.
Videoda ayrıca, "Oyunuzu zarfa koymadan önce mürekkebin katlarken bulaşmaması için oy pusulasını dışa doğru katlayabilirsiniz. Oyunuzu kullanmaya giderken T.C. kimliğinizi ve seçmen bilgi kağıdınızı yanınıza almayı unutmayın." uyarısında bulunuldu.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Twitter, İstanbul, Fahrettin Altun, Güncel
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