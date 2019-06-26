Son Dakika Haberleri: Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı
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Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yeni askerlik sisteminin önemine işaret ederek, "Yeni hükümet sistemimizin 1. yılında böylesi önemli bir değişimin gerçekleşmesi takdire şayandır.

Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, yeni askerlik sisteminin önemine işaret ederek, "Yeni hükümet sistemimizin 1. yılında böylesi önemli bir değişimin gerçekleşmesi takdire şayandır." değerlendirmesinde bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni askerlik sisteminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sistemin önemine işaret eden Altun, şunları kaydetti:
"Daha etkin ve daha güçlü bir ordunun temellerini teşkil edecek olan yeni askerlik sistemimiz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olsun. Yeni hükümet sistemimizin 1. yılında böylesi önemli bir değişimin gerçekleşmesi ise ayrıca takdire şayandır."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:03 Kaynak: AA
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