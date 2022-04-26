Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" - Son Dakika
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Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

26.04.2022 09:52
Altun: "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği söylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur. Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay - İHA)

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Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Fahrettin Altun, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altun: 'Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz' - Son Dakika


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