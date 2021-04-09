İletişim Başkanı Altun'dan İtalyan Başbakanına tepki - Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalyan Başbakanına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Altun, "İtalya'nın atanmış Başbakanı, Türk halkının yüzde 52 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olarak seçtiği sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a 'diktatör' diyerek haddini aşmıştır. Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz. Diktatör arayan Mario Draghi İtalya tarihine baksın" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , "Diplomaside yeri olmayan bu üslubu şiddetle kınıyoruz" dedi.

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