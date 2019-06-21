Son Dakika Haberleri: Altun: "Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür...
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Altun: "Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür...

53 dakika önce

Altun: "Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder."

Altun:
Altun: "Erdoğan her türlü kirli oyunlardan, gizli ortaklıklardan uzaktır, sadece milletin hür iradesine sırtını dayayarak mücadele eder."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Politika
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