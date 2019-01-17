Altun, Gazeteci Boersma'nın, Hollanda Polisinin "Terör Örgütüyle Bağlantılı Olduğu" İstihbaratını...
2 saat önce
Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda
polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:31 Kaynak: AA
Müjde Ar, Makyajsız Hali ile Takipçilerini Şaşırttı
Sevilla, Ajax'ın Stoperi Maximilian Wöber'i Transfer Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Gidecek
Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak