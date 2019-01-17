Son Dakika Haberleri: Altun, Gazeteci Boersma'nın, Hollanda Polisinin "Terör Örgütüyle Bağlantılı Olduğu" İstihbaratını...

Altun, Gazeteci Boersma'nın, Hollanda Polisinin "Terör Örgütüyle Bağlantılı Olduğu" İstihbaratını...

2 saat önce

Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Altun, Gazeteci Boersma'nın, Hollanda Polisinin
Altun, gazeteci Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütüyle bağlantılı olduğu" istihbaratını paylaşması üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Hollanda, Güncel
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