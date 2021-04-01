Altun: Gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay tarafından iptal edilen Basın Kartı Yönetmeliği maddelerinin daha iyilerinin yapılması için çalışıldığını belirterek, "Görevde olduğumuz müddetçe gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Basın Kartı Yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler" ifadelerini kullandı.