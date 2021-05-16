Altun: Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bir savaş suçudur - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in terör eylemlerinin şiddetini giderek artırdığını belirterek, " Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bir savaş suçudur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor. Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin'in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze'deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.