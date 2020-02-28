Altun: "Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altun: 'Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci... - Son Dakika

Altun: "Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci...

6 saat önce

Altun: "Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır.

Altun:

Altun: "Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır."

Bosna - Hersek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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