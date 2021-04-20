ALTUN: HAVACILIK ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1914'te Kudüs halkının talebi üzerine gündeme gelen hava seyahatini, 'İstanbul-Kudüs-İskenderiye Hava Seyahati' ismiyle kitaplaştırdık. Bu vesileyle, havacılık tarihimize unutulmaz kahramanlıklar bırakan aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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