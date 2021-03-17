İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek

17.03.2021 23:36
İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek, System.String[]

HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir" dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu başvuru hakkında, Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

Açıklamasını İngilizce yapan Altun, "Bir savcı, bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasını talep etti. HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri, söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek

"AYM'NİN CEVAPLAYACAĞI SORUDUR"

Tarafları, bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye davet eden Altun, "Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını gerektirdiği, Anayasa Mahkemesi'nin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur. Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Fahrettin Altun, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçek - Son Dakika


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