Altun: Hiç kimse kararlılığımızı sınamasın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altun: Hiç kimse kararlılığımızı sınamasın - Son Dakika

Altun: Hiç kimse kararlılığımızı sınamasın

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Altun: Hiç kimse kararlılığımızı sınamasın, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, " Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhatabına İdlib'le ilgili endişelerini ilettiğini belirten Altun, "Rusya'nın Esed rejimine verdiği destek, zaten içler acısı bir halde olan insani krizin daha da kötüye gitmesine neden oluyor. Sınırlarımızda bir milyon mülteciyle ve güvenliğimiz açısından giderek büyüyen bir tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktayız. Soçi'de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'NIN İŞ BİRLİĞİNE GÜVENİYORUZ'

Altun, Esed rejiminin eylemlerinin, masumların hayatlarını kaybetmesi ve bölgenin  istikrarsızlaşmasına neden olduğunu belirterek, açıklamanın devamında şöyle dedi:

"Sabrımız çoktan taştı ama Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız. Milyonlarca masum Suriyelinin yerlerinden edilmesini hiçbir gerekçe meşru kılamaz. Bölgedeki terör gruplarıyla oldukça kararlı bir şekilde savaşmaktayız. Rusya, rejimin, terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir. Rejimin korkak güçleri Suriye halkı için ateşkes ve güvenlik sağlamaya çalışan cesur askerlerimize saldırılarını sürdürmektedir. Kendi halkına karşı suç işleyen bu kana susamış rejimi savunanlar bir kez daha düşünmelidir. Hiçbir şey bizi caydıramaz."

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Altun, İdlib, Rusya, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
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