Altun, Hollandalı Gazeteci Boersma'nın Sınır Dışı Kararının, Türkiye'de Gerçekleştirdiği...
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Altun, Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.
Altun, Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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