Son Dakika Haberleri: Altun, Hollandalı Gazeteci Boersma'nın Sınır Dışı Kararının, Türkiye'de Gerçekleştirdiği...

Altun, Hollandalı Gazeteci Boersma'nın Sınır Dışı Kararının, Türkiye'de Gerçekleştirdiği...

3 dakika önce

Altun, Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.

Altun, Hollandalı Gazeteci Boersma'nın Sınır Dışı Kararının, Türkiye'de Gerçekleştirdiği..., System.String[]
Altun, Hollandalı gazeteci Boersma'nın sınır dışı kararının, Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:23 Kaynak: AA

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