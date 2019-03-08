Son Dakika Haberleri: Altun: "Kadınlarımız, Toplumumuzun En Kutsal Değerleridir"

Altun: "Kadınlarımız, Toplumumuzun En Kutsal Değerleridir"

1 saat önce

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Altun:
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

MMO Konya Şube Başkanı Altun yayınladığı mesajında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, tüm dünya kadınlarının eşit, şiddetten uzak, daha iyi çalışma ve yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeleri için kutlanan bir gün olduğunu hatırlattı. Altun, "Kadın, dünyanın en değerli varlığıdır. Çalışandır, ev hanımıdır, annedir, eştir yani bizim her şeyimizdir. Allah tarafından Annelik gibi kutsal bir görevle onurlandırılmış toplumun yükselen değeridir. Yaşanabilir bir dünya için, yaşantımızın en önemli unsuru olan kadınlarımızın etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda fırsat ve imkanlardan eşit düzeyde yararlanması son derece önemlidir. Kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması toplumun refahı ve huzuru için üzerinde durulması gereken bir husustur. Bu anlamda kadınlarımız yaşamın her aşamasında aktif rol almalı, ezilmemeli, hor görülmemelidir. İnsan hakları temelinde erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa karşı demokrasi ve adaletle mücadele etmeli, güven ve inanç ile birbirimizin sesini işitmeliyiz. Toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisiyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutlar, saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: İHA

Makina Mühendisleri Odası, Dünya Kadınlar Günü, Konya, Güncel
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