Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak - Son Dakika

Fahrettin Altun: Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından açıklama yaptı. Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" diyen Altun, "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır." dedi.

"REJİMİN TÜM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"

Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedeflerinin ateş altına alındığını ve alınmaya devam ettiğini belirten Altun, "Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Astana Süreci tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

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Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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