Son Dakika Haberleri: Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor
Son Dakika Ekonomi Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor

Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor

9 dakika önce

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor.

Altun: Kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor, System.String[]

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, " Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye- Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Fahrettin Altun, Fırat Nehri, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:11 
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