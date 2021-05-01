Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı

01.05.2021 21:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı

Fahrettin Altun, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir video paylaştı - Son Dakika


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