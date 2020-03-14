Altun: Kovid-19 ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi - Son Dakika
Son Dakika Politika Altun: Kovid-19 ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi - Son Dakika

Altun: Kovid-19 ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, son 1 haftada CİMER'e, Kovid-19 salgını ile ilgili tüm kamu kurumlarının görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 4 bin 415 başvuru geldiğini duyurdu.

Altun: Kovid-19 ile ilgili CİMER'e 4 bin 415 başvuru geldi, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, son 1 haftada CİMER'e, Kovid-19 salgını ile ilgili tüm kamu kurumlarının görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 4 bin 415 başvuru geldiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son 1 hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarınızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir. 7/24 başvuru alan CİMER, başvuruları en hızlı şekilde yetkililere ulaştırarak vatandaşlarımızın devletimizle olan iletişiminin canlı bir şekilde sürmesine katkı sunmaktadır. Devletimiz de milletimiz de güçlüdür. Bu bağlamda, fiyat artışı ihbarları, eğitim tedbirleri, sağlık-temizlik, sosyal yaşam ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili başvurular sürekli olarak analiz edilmekte, bu başvurular ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
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