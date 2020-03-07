Altun: Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CNN International kanalında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına ilişkin, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CNN International kanalında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Altun, buradaki konuşmasında, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ithamlarını kesin bir şekilde reddediyoruz. Yunan kolluk ve hudut muhafaza kuvvetlerinin mültecilere kötü muamele ederek, onlara karşı ölümcül güç kullanmasından derin endişe duyuyoruz. Dünyanın en çok mülteciye ev sahibi yapan ülkesi olan Türkiye, Suriye ve diğer yerlerden gelen düzensiz göç dalgalarına karşı bir duvar görevi görmektedir. Avrupa Birliği, 2016 mülteci anlaşmasında verdiği maddi destek ve gönüllü kabul gibi sözlerini tutmamıştır. Bunun sonucunda Türkiye, kaynaklarını Avrupa'ya giden mültecileri durdurmak yerine İdlib'den gelebilecek muhtemel bir dalgayı karşılamaya yönlendirmiştir. Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz, birilerini suçlamak yerine düzensiz göçün temelinde yatan Suriye iç savaşını durdurmaktır" ifadelerini kullandı.Haber: ANKARA,