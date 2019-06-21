Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde...
47 dakika önce
Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa İmralı
'ya mı kulak vermeliyiz' diye ciddi bir çelişki içinde kıvrananları da yakından teşhis etmiş durumdadır."
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