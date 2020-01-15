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Altun: "Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl...
6 saat önce
Altun: "Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Altun: "Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir."
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