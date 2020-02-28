Altun: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır - Son Dakika
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Altun: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Altun: Misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Altun, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde güvenlik zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrimeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Altun, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
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