Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı - Son Dakika

Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı

6 saat önce

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir.

Altun: Müttefiklerimiz, terör örgütüne verdiği desteği sonlandırmalı, System.String[]

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "PKK/ YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İngiltere'de terör örgütü YPG'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik başlatılan teröre mali yardım ve destek soruşturması hakkında, açıklamada bulundu. Altun, birçok Avrupalının YPG saflarında yer aldığını belirterek, "Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa, vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir" ifadelerini kullandı.

Altun, terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden birinin, para kaynağını kesmek olduğunu belirterek, İngiltere makamların YPG/PKK'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Haber:  ANKARA,


Avrupa, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:23 Kaynak: DHA
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