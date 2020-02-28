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Altun: "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi...
6 saat önce
Altun: "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Altun: "Namlusunu, askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır."
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