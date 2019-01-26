Altun: "Pkk'lı Teröristlerin Sosyal Medya ve Diğer Mecralarda Bugün Yaşanan Saldırı Hakkında...
1 saat önce
Altun: "PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik."
Altun: " PKK
'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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