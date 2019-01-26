Son Dakika Haberleri: Altun: "Pkk'lı Teröristlerin Sosyal Medya ve Diğer Mecralarda Bugün Yaşanan Saldırı Hakkında...

Altun: "Pkk'lı Teröristlerin Sosyal Medya ve Diğer Mecralarda Bugün Yaşanan Saldırı Hakkında...

1 saat önce

Altun: "PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik."

Altun:
Altun: " PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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