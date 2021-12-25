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Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ - Son Dakika

Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ

25.12.2021 12:01

Son dakika gündem haberine göre SOSYAL Ağ Haritası Lansman Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz.

SOSYAL Ağ Haritası Lansman Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Sosyal Ağ Haritası Lansman Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televiyon ve internet sitelerinin yöneticileri ile akademisyenler katıldı. Fahrettin Altun, Türkiye'nin internet ve sosyal ağ kullanım verilerinin düzenli periyotlarla yapılan araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

Fahrettin Altun, "Türkiye, dijital dönüşümde öncü ülkelerden birisi olarak ilerlemeye devam ediyor. 2021 yılı ocak ayında başladığımız araştırmamızın ilk yıl verilerine göre, Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7, sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. İnternete erişimi olan vatandaşların yüzde 51,8'i de internete hem wifi hem de mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor" dedi.

"TAM KAPANMA DÖNEMLERİNDE İNTERNET ERİŞİM ORANININ YÜZDE 91'E, YÜKSELDİ"

Altun, "Bu istatistiklerin Türk toplumunun büyük bir kesiminin gündelik hayatının her aşamasında çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın çevrimiçi olma süreleri ve çevrimiçi aktiviteleri de arttı. Sosyal Ağ Haritası kapsamında periyodik olarak yapılan anketlerde, özellikle tam kapanma dönemlerinde internet erişim oranının yüzde 91'e, internetten alışveriş oranının da yüzde 54'e yükseldiği gözlendi. Bu rakamlar da göstermektedir ki Türk toplumu sosyal ağları oldukça yaygın bir alanda ve yüksek bir oranda kullanıyor. Mecraların müstakil kullanım oranlarına baktığımızda da benzer bir yaygınlığı ve oranı görmek mümkün. Sosyal Ağ Haritası araştırmalarının sonuçlarına göre Türkiye'de sosyal ağ kullanıcılarının yüzde 78'i WhatsApp kullanıyor. Bu sıralama yüzde 74 Instagram, yüzde 63 YouTube, yüzde 62 Facebook, yüzde 42 Twitter, yüzde 19 Telegram, yüzde 12 TikTok ve yüzde 10 Snapchat şeklinde devam ediyor. Diğerlerine kıyasla görece yeni bir platform olan yerli ve milli haberleşme platformumuz BiP de sosyal ağ kullanıcıları tarafından dönem dönem yüzde 15'i geçen oranda tercih ediliyor. Bu da toplumumuzun yerli ve milli sosyal ağ mecralarına açık olduğunun bir göstergesi olarak okunabilir." dedi.

"DİJİTAL EVRENİ SİBER VATAN OLARAK TANIMLIYORUZ"

Altun, şöyle devam etti:

"İnternet ve sosyal ağ mecralarında vatandaşlarımızın hukukunu korumak için kanuni düzenlemeler dahil olmak üzere çeşitli adımlar atıyoruz. Bu vesileyle, bu mecraların ruhuna uygun özgürlükçü tutumu devam ettirirken, vatandaşlarımızın hukukunun çiğnenmesine ve kamu düzenin bozulmasına müsaade etmeme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlayışla biz dijital evreni siber vatan olarak tanımlıyoruz. Siber dünyada da bir egemenlik mücadelesi vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde yaşanan gelişmelerle gördük ki siber alanda yaşanan güvenlik ihlalleri gündelik hayatı, uluslararası politikayı, iç politikayı, özel hayatın gizliliğini ihlal edebilmekte. Ana vatanda, mavi vatanda, gök vatanda olduğu gibi, siber vatanda da vatandaşımızın hukukunu, kamu düzenini, kamu faydasını korumak için atılması gereken her adımı atmaktan kararlıyız"

"TERÖR KÜRESEL BİR SORUNDUR"

Altun, "Sosyal medyada terör örgütlerinin propaganda ve örgütlenme faaliyetlerinin karşısında duruyoruz. Çok net bir şekilde uluslararası sosyal medya şirketlerinin terör örgütlerine payandalık yapmasına, terör örgütlerine propaganda yuvası olarak hizmet vermesine akıl erdiremiyoruz. Bu noktada muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde terör örgütlerine sağladıkları bu desteğin esas itibariyle küresel terörizme katkı sunduğunu ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terör sadece Türkiye'nin, Ortadoğu'nun, İslam dünyasının sorunu değildir. Terör küresel bir sorundur. Terörle mücadele küresel bir kararlılıkla yürümediğinde tüm dünyanın temel sorunu olacaktır, olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ
Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ
Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ
Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ

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Fahrettin Altun, Propaganda, İnternet, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ALTUN: SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİNİN KARŞISINDA DURUYORUZ - Son Dakika
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