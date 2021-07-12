Altun: Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişinin çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynamasına tepki gösterdi. Altuni "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir" dedi.