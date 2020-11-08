Altun: Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'ın 'Teşekkürler Kardeş Türkiye' yazılı paylaşımını retweetledi. Altun, kendi paylaşımında ise, "Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın, birlik ve beraberliğimiz daim olsun aziz kardeşim Hikmet Hajiyev. Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -