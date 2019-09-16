Altun: türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
37 dakika önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun
, " Türkiye
, Suriye
'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.
Fahrettin Altun, Ankara
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ev sahipliğindeki Suriye konulu 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Twitter
hesabından açıklamada bulundu. Toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ve Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in katılımlarıyla bugün gerçekleşeceğini hatırlatan Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.
Putin ve Ruhani üçlü Suriye zirvesi için Ankara'da: Gündemin ilk maddesi bir kez daha İdlib Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi Şarkıcı Ziynet Sali, gitarist Erkan Erzurumlu ile evlendi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum