Son Dakika Haberleri: Altun: türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Altun: türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor

14 dakika önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa...

Altun: türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğinin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" dedi.
Fahrettin Altun, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Suriye konulu 5'inci Üçlü Zirve Toplantısı öncesi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla bugün gerçekleşeceğini hatırlatan Altun, "Türkiye, Suriye'de insani krizin önlenmesi, göçün sona erdirilmesi, kalıcı ateşkes ve siyasi çözümün tesisi, terör örgütleriyle mücadele konularında çok yönlü işbirliği ve diyalog mekanizmalarıyla ulusal güvenliğin yanı sıra bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Fahrettin Altun, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin ve Ruhani üçlü Suriye zirvesi için Ankara'da: Gündemin ilk maddesi bir kez daha İdlib
Dünyanın gözü Çankaya Köşkü'ndeki Türkiye-Rusya-İran zirvesine çevrildi Şarkıcı Ziynet Sali, gitarist Erkan Erzurumlu ile evlendi Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altun: türkiye bölgesel istikrar ve barışa katkı sunmayı sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]