Altun: "Türkiye'den yana değilsiniz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altun: 'Türkiye'den yana değilsiniz' - Son Dakika

Altun: "Türkiye'den yana değilsiniz"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin 'post-korona' döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık...

Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin 'post-korona' döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmek yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, insanlığın, tarihin zorlu dönemlerinin birinden daha geçtiğini, Türkiye olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli bir mücadele verdiklerini bildirdi.

Millet ve devlet el ele verdiğinde sonucun zafer olduğunun tecrübe ile sabit olduğuna dikkati çeken Altun, gerek sağlık sektöründe gerekse de diğer alanlarda iyi bir sınav verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirtti.

Altun, "Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle, dayanışmasıyla aşıyoruz. Salgınla mücadelemiz süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ve de kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek adımlar attık. Salgına karşı mücadelemizde başarının anahtarı, yeni hükümet sistemimizin avantajlı yönetim biçimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğidir. Onun gayreti, Cumhur İttifakı'nın desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Bir yandan korona virüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıkların devletin her kademesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayan Altun, salgınla mücadelede elde ettikleri başarının devamı için büyük bir gayret sarf ettiklerini bildirdi.

"TÜRKİYE'DEN YANA DEĞİLSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz" sözlerini düstur edindiklerini ve bunun için durmaksızın çalıştıkları günlerden geçtiklerini aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır. Çabaları beyhudedir! Muhalefet, demokratik siyasetin asli unsurudur. Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır. Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet var!

Bu gayrı milli muhalefet şimdi de Türkiye'nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemektedir. O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır; Kimden yanasınız? Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, bizden, bu ülkeden, milletten, Türkiye'den yana değilsiniz"

"KÖTÜYE DEĞİL, İYİYE GİDECEĞİZ"

İnsanlık tarihinin salgın örneklerine bakıldığında erken başarı sağlayan ülkelerin, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebildiklerine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimimize saldıranlar Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar. Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin 'post-korona' döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmek yatmaktadır.

Evet, darbelerden, doğal afetlerden, terörden ve salgın hastalıklardan medet uman ancak bunların hiçbirinden bekledikleri sonucu elde edemeyen küresel ve onların güdümündeki ulusal vesayet odaklarının son umudu ekonomimizin kötü gitme ihtimali. Kötüye değil, iyiye gideceğiz".

İletişim Başkanı Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" konuşmasını yaptığı videoya da yer verdi.

(İHA)

Fahrettin Altun, Berat Albayrak, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:36 Kaynak: İHA


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