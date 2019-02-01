Son Dakika Haberleri: Altun: "Türkiye, Her Türlü Terör Koridoru Oluşturma Girişimleri Karşısında Hiçbir Tehdide...

Altun: "Türkiye, Her Türlü Terör Koridoru Oluşturma Girişimleri Karşısında Hiçbir Tehdide...

21 dakika önce

Altun: "Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir.

Altun:
Altun: " Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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