Altun: "Türkiye, Her Türlü Terör Koridoru Oluşturma Girişimleri Karşısında Hiçbir Tehdide...
21 dakika önce
Altun: "Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir.
Altun: " Türkiye
, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:13 Kaynak: AA
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