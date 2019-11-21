Son Dakika Haberleri: Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
Son Dakika Güncel Altun: 'Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor' - Son Dakika

Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaline neden olabileceği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır.

Altun:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaline neden olabileceği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulunan Altun, Türkiye'nin, yurt içinde ve yurt dışında DEAŞ ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Fahrettin Altun, Suriye sınırındaki ve Suriye içindeki tüm terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüten Türkiye'nin amacının, kökenine bakmaksızın her türlü terörden arındırılmış güvenli bölgeler yaratmak olduğunu belirtti.

"Çabalarımız doğru bir şekilde yansıtılmasa da bu amaç doğrultusunda devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Suriye sınırından terör örgütlerini kökten temizlemek için başlattığı operasyonun, DEAŞ'ın yeniden canlanma ihtimaliyle kesinlikle ilgisi olamaz. Yanlış biçimde üretilen bu argüman, Türkiye'nin meşru ulusal güvenlik çıkarlarını görmezden gelmektedir.

Meşru güvenlik kaygılarımızı görmezden gelmekte ısrar edenler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarını eleştirme hakkına sahip değildir ve terör örgütlerine verdikleri desteği tekrar gözden geçirmelidir. DEAŞ'la mücadele ettiği gerekçesiyle bir terör örgütünü 'en iyi ortak' olarak adlandırmak, NATO müttefiklerine yakışmamaktadır."

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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