Bakan Çavuşoğlu az da olsa rahatlattı! Bir ülke daha yangınlara havadan destek verecek

Türkiye'deki yangınlarla ilgili ilk tutuklama! Yaşı da bir hayli küçük

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" dedi.

İletişim Başkanı Altun, ülkedeki yangınlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, yaptığı açıklamada "Kurum ve kuruluşlarımız, yangınların başladığı ilk andan itibaren büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışıyor. Uçak ve helikopterlerimiz de zamanında, hızlı ve etkin müdahalelerle 163 yangının 152'sini kontrol altına almamızda en büyük destekçimiz oldu" ifadelerini kaydetti.