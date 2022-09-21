ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR

21.09.2022 13:29
ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davada tutuksuz yargılanan Suat Özçağdaş ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Fahrettin Altun'u temsilen avukatları yer aldı. Duruşmaya CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda parti yöneticisi de katıldı.

MÜŞTEKİ AVUKATI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Müşteki Fahrettin Altun'un avukatı, "Dosya kapsamı ve yapılan savunmalardan atılı suçun işlendiği anlaşılmaktadır. Sanık, kaçak yapının olduğu iddia ettiği vakıflar arazisinin yerini bile gösterememiştir. Tamamen siyasi ideolojilerle bu fiili gerçekleşmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Suat Özçağdaş son savunmasında "Savcılık makamı tarafından atılı suçu işlemedim. İddiaları kabul etmiyorum, fotoğrafta bahçeli ev yok, boş arazi var. Daha önce hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmemiştim ama, şimdi kabul ediyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, Özçağdaş'ın beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyordu. İddianamede sanık Özçağdaş'ın 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Görüntü dökümü

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-Duruşma öncesi CHP milletvekilleri, izleyiciler ve Canan Kaftancıoğlu'nun bekleyişi

-Karar sonrası duruşma salonundan çıkış anları ve çıkarken alkışlama anları


YORUMLAR
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Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çekmek isterken yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş beraat etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çektiği iddiasıyla yargılanan CHP'li başkan Özçağdaş beraat etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ALTUN'UN EVİNİN FOTOĞRAFLANMASI DAVASINDA KARAR - Son Dakika

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