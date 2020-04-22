Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma - Son Dakika

Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma

11 dakika önce

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı.

Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP ilçe başkanı hakkında soruşturma, System.String[]

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş dün saat 12.50 sıralarında, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla geldi. Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.

DHA'nın edindiği bilgilere göre Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapan Başsavcılık, CHP'li Özçağdaş'ın ifadesini alacak.


Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Başsavcı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:52 Kaynak: DHA

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