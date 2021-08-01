Üye Girişi
İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi

01.08.2021 17:35
İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale'ye bağlı Esenyamaç köyünde sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini bildirdi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi

Fahrettin Altun, Başkale, Sel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 17:49 Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi 2 yaşındaki çocuk evlerinin önündeki yalakta boğularak can verdi 17:32 2 yaşındaki çocuk evlerinin önündeki yalakta boğularak can verdi Yangınlardan kahreden bir haber daha! Su taşırken hayatını kaybetti 17:24 Yangınlardan kahreden bir haber daha! Su taşırken hayatını kaybetti
İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu 17:03 İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı 16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı 15:38 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı
Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, 14:58 Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza'dan, "Paranın köpeğisin" diyen takipçisine ilginç cevap ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı 13:19 ABD'nin en büyük yıldızı Kevin Durant, Voleybol Takımı'ndan Zehra Güneş'i yakın markaja aldı

Son Dakika Haberleri
17:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti
17:30 Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu
17:19 Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale
17:02 İzmir'de iki kişi kışla yakınında bulunan alana sabotaj girişiminde bulundu
17:01 Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor
16:54 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
16:01 Son Dakika: Manavgat'ta 5 gündür süren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı
16:00 Tokyo Olimpiyatları'nda, milli atletimiz Yasmani Copello da finale kaldı
15:44 İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor
15:37 Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı
Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi Alevler Bodrumu esir aldı! Köylüler evlerinin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi         
17:52
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, tahliye çalışmaları için iki çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti         
17:38
Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu Sarı-kırmızılılarda satılacaklar listesinin tepesinde yer alan Diagne'ye Cagliari talip oldu         
17:31
Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale Şahan Gökbakar Marmaris'te sesi kısılana kadar bağırdı: Havadan müdahale, havadan müdahale         
17:20
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar         
16:54
İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor İran sınırında çekildiği öne sürülen video sosyal medyada gündem oldu! Yüzlerce mülteci gruplar halinde geliyor         
15:44
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi         
15:15
Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü Son Dakika: Yunanistan'a nota verildi! Edirne'de bir Türk vatandaşı Yunanistan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürüldü         
14:06
Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi Son anda engellendi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati yangını engelledi         
13:16
G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi G.Saraylı Oğulcan, sevgilisini öpücüklere boğuldu! Görüntüler Arda Turan'ın teknesinden geldi         
12:19
Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişiyi evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
12:16
Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim Kendisini satmak isteyen alkollü eşini öldüren kadın: Namusum için bu suçu işledim         
12:02
Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini açıkladı         
11:48
Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın Atilla Gökçe'nin önerisi tepki topladı! Okmeydanı'nın "Mete Gazoz Okmeydanı" olarak yenilenmesini istedi         
11:37
Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor Son durumu Bakan Pakdemirli paylaştı! Antalya ve Muğla'da alevlerle mücadele sürüyor         
11:22
10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı 10 yıl sonra konuştu! Kaddafi'nin oğlu ortaya çıkıp, başkanlığa göz kırptı         
11:16
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 18:01:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İletişim Başkanı Altun, Van'da selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temin edileceğini bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement