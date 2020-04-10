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Altun: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak...
6 saat önce
Altun: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz.
Altun: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:36 Kaynak: AA
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