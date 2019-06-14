Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
2 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:53 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan
'a yapılan saldırıyı kınadı.
Altun, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi
Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.
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