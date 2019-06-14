Son Dakika Haberleri: Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
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Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.

Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınadı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:53 Kaynak: AA
Twitter, Yeni Akit Gazetesi, Fahrettin Altun, Murat Alan, Politika
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