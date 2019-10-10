Altunbaş'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması:

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları çığ gibi büyüyor. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, twitter adresi '@temelaltunbas' hesabından yayımladığı mesajda harekatın Türkiye'nin bekası için büyük önem taşıdığına vurgu yaparken, son yıllarda Türk ekonomisine karşı sistematik bir şekilde yürütülen 'ekonomik savaş'ın varlığına dikkat çekti.



Başkan Altunbaş, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasına ilişkin, "Şanlı ordumuz, ülkemizin Suriye sınırında yuvalanan terör örgütlerini tamamen bitirmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek adına Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile Barış Pınarı Harekatı'na başlamıştır" ifadelerini kullandı.



İkinci İsrail projesi



Açıklamalarında harekatın amacına değinen Altunbaş, "Suriye topraklarında kurulması planlanan olası bir ikinci İsrail projesinin engellenmesi, Suriye iç savaşından kaçan Suriyeli vatandaşların yeniden ülkelerinde güvenli bir bölgeye yerleştirilmeleri ve sınırlarımızın güvenliği açısından bu harekat, bekamız için oldukça önemlidir" sözlerine yer verdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmiş yıllardaki operasyonları başarıyla tamamladığına değinen Altunbaş, "Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil vatandaşların hayatını, dini yapıları, kültürel değerleri gözetip koruyarak yalnızca terör unsurlarını hedef alacak ve Fırat'ın doğrusunu terör örgütlerinden temizleyecektir. Aksi söylem ve paylaşımların, Türkiye üzerinde kara propaganda yapmaya yönelik olduğu bilinmelidir" görüşünü savundu.



Ekonomik savaş



Açıklamalarının devamında ekonomik savaşa dikkat çeken Altunbaş, "ABD başta olmak üzere, destek vermeyen batılı ülkelerin bizi ekonomimizle tehdit etmeleri son yıllarda ülkemize karşı yürütülen ekonomik savaşın bir göstergesidir. Milletimiz, ülkemize karşı yürütülen terör faaliyetlerinin farkında olduğu gibi, ekonomik savaşın da farkındadır" dedi.



Altunbaş, son olarak 82 milyonun harekata destek verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:



"Mehmetçiğimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği harekata 82 milyon vatandaşımız dilek, temenni ve dualarıyla destek vermektedir. Allah, kahraman askerlerimizi korusun ve kollasın. Ordumuzu, insanlık ve barış adına bu kutlu yolda muzaffer kılsın." - TRABZON