Son Dakika Haberleri: Altungün, Kadın Kolları Toplantısına Katıldı

Altungün, Kadın Kolları Toplantısına Katıldı

32 dakika önce

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan aday adayı M. Esat Altungün, AK Parti Kuşadası Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yılın ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Altungün, Kadın Kolları Toplantısına Katıldı, System.String[]
AK Parti Kuşadası Belediye Başkan aday adayı M. Esat Altungün, AK Parti Kuşadası Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yılın ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Arzu Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kadın kolları üyeleriyle bir araya gelen Altungün, hem kadın kolu başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin yeni yıllarını kutladı, hem de yerel seçim süreci ve çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan AK Parti Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, 31 Mart Pazar günü Kuşadası'nın kaderinin değişeceği bir seçim olacağını belirterek, " Seçimde vatandaşlarımızın ve hemşerilerimiz tercihi ile Kuşadası'na hükümet eli değecek ve Kuşadası ayağındaki prangalardan kurtulacak " dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Kuşadası, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı

Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu Futbolcu Laure Merrin, Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Adından Söz Ettiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 01:06:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altungün, Kadın Kolları Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]