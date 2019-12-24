ALTUNİZADE'DE SABAH AKŞAM METROBÜS YOĞUNLUĞU - Son Dakika
Son Dakika Güncel ALTUNİZADE'DE SABAH AKŞAM METROBÜS YOĞUNLUĞU - Son Dakika

ALTUNİZADE'DE SABAH AKŞAM METROBÜS YOĞUNLUĞU

6 saat önce

ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

ALTUNİZADE'DE SABAH AKŞAM METROBÜS YOĞUNLUĞU, System.String[]
ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine yaşandı. Ulaşım için toplu taşımayı tercih eden İstanbullular metrobüs yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Uzun kuyrukların yaşandığı duraklarda vatandaşlar üst geçit merdivenlerini çıkarken zor anlar yaşadı. Altunizade metrobüs durağının yanı sıra Cevizlibağ metrobüs durağında da zaman zaman yoğunluk gözlemlendi.

Bir vatandaş yoğunlukla ilgili olarak, "Sefer sayılarının arttırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Altunizade'den görüntü

-Üst geçitlerdeki yoğunluk

-Vatandaşlardan görüntü

-Duraktaki yoğuluk

-Metrobüslerin yanaşması

-Bir vatandaşla röp.

-Cevizlibağ metrobüs durağından detaylar

-Metrobüse binenlerden detay

-Yayalardan detaylar

-Trafikten detaylar

- Şirinevler metrobüs durağından detaylar

- Avcılar metrobüs durağından detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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