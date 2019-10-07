Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah
Son Dakika Güncel Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah

Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah

33 dakika önce

ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah, System.String[]

ALTUNİZADE metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler,  yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.

- İstanbul

Metrobüs Durağı, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:57 Kaynak: DHA
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