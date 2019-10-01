Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağı'nda yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama
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Altunizade metrobüs durağı'nda yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.

Altunizade metrobüs durağı'nda yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama, System.String[]
İSTANBUL  Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB)  Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
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